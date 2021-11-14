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Ру Тат
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Происшествия
14 ноября 2021  14:04
Павел Климчак

В Казани угарным газом отравились два человека, один из них погиб

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По номеру вызова спецслужб 112 поступило сообщение, что в доме охраны в Кировском районе отравились угарным газом два человека – мужчина и женщина. Медики, прибыв на место происшествия, обнаружили их без сознания.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

68-летний мужчина погиб от отравления, 95-летнюю женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали в 7-ю горбольницу. По предварительной версии, причиной случившегося стало отсутствие тяги дымохода. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#отравление угарным газом #погиб мужчина
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