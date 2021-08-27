Прокуратура готовит иск в суд на хозяина пса, напавшего на девочку в селе Высокая Гора

Как было установлено надзорным ведомством, инцидент произошел вечером 24 августа на улице Хузиева в селе Высокая Гора. Немецкая овчарка, которая гуляла без намордника и поводка, напала на 7-летнюю девочку. Пес повалил ребенка на землю и схватил зубами за волосы. Отгоняли собаку ее хозяин и случайный прохожий.

В этот же день родители ребенка обратились за помощью к медикам, однако врачи на не обнаружили у девочки травм.

В отношении владельца овчарки было возбуждено административное дело за нарушение правил выгула собак. Одновременно с этим местная прокуратура в интересах пострадавшей девочки подготовила иск в суд на хозяина собаки о взыскании с него компенсации морального вреда.

«В ближайшее время иск с материалами проверки будет передан в Высокогорский районный суд для рассмотрения по существу» – уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что наказание ждет владельца собаки, которая напала на ребенка в селе Высокая Гора.

