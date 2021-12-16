Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после ДТП с четырьмя погибшими в РТ

Прокуратура Республики Татарстан добилась возбуждения уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц после смертельного ДТП, произошедшего накануне на трассе М7 в Актанышском районе республики. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером на трассе М7 «Волга» в Актанышском районе РТ столкнулись фура и легковушка Chevrolet. В результате аварии погибли четыре человека.