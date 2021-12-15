Четыре человека погибли в столкновении фуры и легковушки из Башкирии на трассе в РТ

Страшная авария произошла сегодня около пяти вечера на трассе М7 в Актанышском районе республики вблизи села Поисеево.

Фото: © очевидцы

Как стало известно ИА «Татар-информ» от очевидцев, на дороге столкнулись фура Volvo с номерами Челябинской области и легковой автомобиль Chevrolet из Башкирии.

Фото: © очевидцы

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду искореженного металла.

Фото: © очевидцы

«В аварии четверо погибли. По предварительным данным, все из легкового автомобиля», – уточнили свидетели ДТП.