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Ру Тат
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Происшествия
15 декабря 2021  18:28
Полина Шевчук

Четыре человека погибли в столкновении фуры и легковушки из Башкирии на трассе в РТ

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Четыре человека погибли в столкновении фуры и легковушки из Башкирии на трассе в РТ

Страшная авария произошла сегодня около пяти вечера на трассе М7 в Актанышском районе республики вблизи села Поисеево.

 

Фото: © очевидцы 

Как стало известно ИА «Татар-информ» от очевидцев, на дороге столкнулись фура Volvo с номерами Челябинской области и легковой автомобиль Chevrolet из Башкирии.

 

Фото: © очевидцы 

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду искореженного металла.

 

Фото: © очевидцы 

«В аварии четверо погибли. По предварительным данным, все из легкового автомобиля», – уточнили свидетели ДТП.

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