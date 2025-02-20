Прокуратура добилась увольнения экс-главы Тукаевского района по утрате доверия
Набережночелнинский суд поддержал требования прокурора Тукаевского района Руслана Галиева, признав незаконным решение районного совета об увольнении бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева по собственному желанию. Формулировка будет исправлена на «уволен в связи с утратой доверия за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции». Об этом сообщает пресс-служба суда.
Глава районного надзорного ведомства настаивал на формулировке «в связи с утратой доверия». Поскольку причиной отставки Камаева стало нарушение требований антикоррупционного законодательства.
Первоначально прокуратура получила отказ по иску. Затем Галиев успешно обжаловал это решение в Верховном суде Татарстана, вследствие чего иск снова направили в Набережночелнинский городской суд.
Агентство сообщало, что в 2022 году Фаил Камаев попался на взятке в 1,3 млн рублей от представителя коммерческой организации. Камаев был арестован, но позже вышел из СИЗО под домашний арест. Бывший чиновник заключил сделку со следствием.
За эту сумму, по версии следствия, экс-глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.