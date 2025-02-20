Прокуратура добилась увольнения экс-главы Тукаевского района по утрате доверия

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Набережночелнинский суд поддержал требования прокурора Тукаевского района Руслана Галиева, признав незаконным решение районного совета об увольнении бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева по собственному желанию. Формулировка будет исправлена на «уволен в связи с утратой доверия за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Глава районного надзорного ведомства настаивал на формулировке «в связи с утратой доверия». Поскольку причиной отставки Камаева стало нарушение требований антикоррупционного законодательства.

Первоначально прокуратура получила отказ по иску. Затем Галиев успешно обжаловал это решение в Верховном суде Татарстана, вследствие чего иск снова направили в Набережночелнинский городской суд.

Агентство сообщало, что в 2022 году Фаил Камаев попался на взятке в 1,3 млн рублей от представителя коммерческой организации. Камаев был арестован, но позже вышел из СИЗО под домашний арест. Бывший чиновник заключил сделку со следствием.

За эту сумму, по версии следствия, экс-глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.