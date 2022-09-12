Производство шин в Татарстане выросло на 8%

В Татарстане в январе-июне 2022 года произведено более 6,6 млн шин, что на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили «Татар-информу» в министерстве промышленности и торговли РТ.

Объем реализации составил 6 млн шин.

«В рамках реализации стратегии освоения новых рынков сбыта ведется работа по проектированию новых шин. За первое полугодие освоено в производстве 10 типоразмеров. Всего в 2022 году планируется запустить в серию 42 типоразмера шин: 13 грузовых и 29 легковых», – говорится в сообщении.

В Татарстане шинным производством занимаются предприятия «Татшины» (ранее – «Татнефть-Нефтехим»).

Ранее сообщалось, что «Татнефть» в мае продала шинный бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу».