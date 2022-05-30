Производство российских процессоров «Эльбрус» перенесут из Тайваня в Зеленоград

Разработку российских процессоров «Эльбрус» хотят перенести с Тайваня на фабрику «Микрон» в Зеленограде. Этой информацией поделился источник в отрасли, позднее ее подтвердил заместитель генерального директора по маркетингу компании МЦСТ Константин Трушкин, передает РБК.

По словам представителя МЦСТ, производство переносят на отечественные фабрики из-за санкций США, которые не позволяют продолжать работу с тайваньской компанией TSMC.

«Из-за ограничений компаниям необходимо получать специальную лицензию для экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, в которой используются американские технологии. Предполагается, что власти США будут выдавать такую лицензию только в исключительных случаях», — отмечает издание.

Трушкин ранее рассказывал, что на заводе «Микрон» можно производить процессоры по прежней технологии 90 нанометров, но имеются некоторые проблемы, мешающие предприятию наладить серийное производство. В линейке процессоров «Эльбрус» используются микросхемы по техпроцессу от 130 до 16 нанометров.

После того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России.