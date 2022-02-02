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Ру Тат
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Промышленность
2 февраля 2022  13:55

Производство автобензина на ТАНЕКО в январе выросло в 1,6 раза

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Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в январе 2022 года переработал 1,368 млн тонн нефти – это на 36% больше, чем годом ранее.

Производство нефтепродуктов выросло в 1,5 раза – до 1,5 млн тонн. В том числе выпуск автобензинов увеличен в 1,6 раза – до 156 тыс. тонн. Дизельного топлива произведено на 38% больше, чем в январе 2021 года – 668 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что «ТАНЕКО» в 2022 году планирует переработать 16 млн тонн нефти, производство автобензинов вырастет до 1,8 млн тонн, дизельного топлива ­– до 7,5 млн тонн.

#татнефть #танеко #бензин #дизельное топливо
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