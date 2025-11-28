Производства в промзоне Азербайджана планируют разместить 20 компаний Татарстана

Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Двадцать компаний Татарстана планируют разместить свои производства в промзоне Сумгаитского промышленного парка в Азербайджане, чтобы экспортировать продукцию в третьи страны. Об этом сообщил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Создали в Сумгаит промзону химической направленности площадью почти 10 гектаров. Общая площадь будет 50 тыс. кв. метров. Первая очередь уже сдана. Буквально через четыре дня мы едем туда с бизнес-миссией. Большой сырьевой потенциал у Азербайджана – есть алюминий, полипропилены, нефть. И наши компании хотят там работать», – рассказал он.

Технополис «Химград» совместно с Министерством промышленности и торговли РТ и Агентством по развитию экономических зон Азербайджана сейчас работают по строительству промышленной зоны для локализации производств российских компаний на территории Сумгаитского промышленного парка.

«Уникальным инструментом развития сотрудничества со странами СНГ является создание совместных промышленных парков. Создание таких площадок за рубежом позволяет нашим компаниям локализовать свое производство на территории других стран, тем самым осуществлять экспансию рынка, продвижение своих товаров, импорт через них к нам, экспорт своих товаров в страны, которые пока нас не хотят видеть», – отметил Коробченко.

По его словам, при содействии представительства Татарстана в Узбекистане открыты две индустриальные площадки – в Чирчике и Джизаке.

«Сейчас прорабатывается вопрос об открытии таких площадок в Бухаре и Навои. Огромные парки, новое строительство с налоговыми льготами, субсидиями, помощью государства. Очень большой, хороший потенциал», – подчеркнул министр промышленности и торговли.

Коробченко добавил, что при содействии Полномочного представительства Татарстана в Турции также реализуются масштабные проекты. Это строительство деревообрабатывающего завода в ОЭЗ «Алабуга» турецкими инвесторами и завода татарстанских нефтяных компаний по производству химических препаратов в Турции.

Кроме того, татарстанская компания «Единый оператор электрозаправочных станций» установила в Ленинградской области 12 станций, еще 22 станции планирует установить до конца этого года, заключил министр.