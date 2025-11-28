Фарид Мухаметшин: Татарстан продолжает развивать сотрудничество со многими странами

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан продолжает развивать внешнеэкономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество со многими государствами. Об этом заявил на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ его руководитель, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Особое внимание традиционно уделяем развитию многосторонних связей со странами Организации исламского сотрудничества. Взаимодействие с исламским миром строим как на двухсторонней основе, так и через многосторонние экономические и политические площадки, в том числе в формате Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», – рассказал он.

По словам Мухаметшина, главной площадкой экономического взаимодействия регионов России и стран исламского мира стал Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Указом Президента России Владимира Путина он получил федеральный статус.

«В этом году в мероприятиях форума приняли участие более 22 тыс. человек из 96 стран, 82 субъектов РФ и 43 дипломатических миссий», – подчеркнул спикер татарстанского парламента.

Мухаметшин отметил, что крупные международные мероприятия, которые проходят в Казани, помогают республике налаживать контакты, обмениваться мнениями и усиливать сотрудничество.

«Координационный совет ставит задачи, направленные на взаимодействие не только с соотечественниками, проживающими за рубежом, но и с представителями татарских общин, национально-культурных автономий и бизнеса субъектов РФ», – заметил он.

Председатель Государственного Совета добавил, что работу с соотечественниками Татарстан осуществляет в рамках внешней политики России при взаимодействии с Министерством иностранных дел РФ и Правительственной комиссией по делам соотечественников.

«Плотное взаимодействие республики с комиссией и деятельное участие актива МИД России в мероприятиях Татарстана обогащает нашу работу ценными методическими рекомендациями и в целом способствует достижению запланированных результатов», – сказал он.

Мухаметшин напомнил, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в этом году Путин говорил о формировании нового миропорядка, примеров которого прежде не было.

«Он отметил, что Россия вместе с партнёрами выступают его активными архитекторами, определяющими новый многополярный и более справедливый миропорядок», – подчеркнул спикер парламента.

Татарстан, по его словам, в этой обстановке продолжает показывать пример межнационального мира и согласия, активно принимает меры для стабилизации экономики, противодействия санкциям западных стран. «Как и прежде, предпринимаются все возможные меры по поддержке соотечественников», – заключил Председатель Госсовета РТ.