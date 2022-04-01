Производители сельхозтехники получили отсрочку уплаты утилизационного сбора

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для российских компаний, производящих сельскохозяйственную, строительно-дорожную и коммунальную технику перенесен на декабрь. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

Такое решение было принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей в условиях непростой экономической ситуации и ужесточения введенных против РФ санкций.

Кабинет рассчитывает, что это позволит частично решить проблему дефицита оборотных средств и избежать задержек заработной платы сотрудникам.

Ранее такую же отсрочку получили отечественные автопроизводители, о чем сообщал «Татар-информ».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к согражданам объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Многие зарубежные компании приостановили свою работу на территории страны.