Автопроизводителей России поддержат отсрочкой уплаты утильсбора

Правительство РФ решило перенести уплату утилизационного сбора для поддержки автопроизводителей, сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на постановление Премьер-министра России Михаила Мишустина.

Срок уплаты утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2022 года для российских автопроизводителей перенесен на декабрь.

Предприятия, которые оказались под санкциями, могут заплатить сбор и за четвертый квартал 2021 года также в декабре этого года.

«Решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления. Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам», – говорится в сообщении.

Перенос сроков коснется предприятий, где занято не менее 5 тысяч человек, и их дочерних компаний. Подобную меру Правительство РФ уже применяло в период эпидемических ограничений. Это позволило крупным отечественным автоконцернам сохранить экономический потенциал.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ принял ряд мер для стабильной работы по выпуску грузовиков в условиях санкций. До конца марта заводы обеспечены заказами, также они прорабатываются на апрель и май. Компания внесет изменения в модельный ряд – больше будет выпускаться грузовиков поколения К3. Однако темп производства сохранится на уровне 180 автомобилей в сутки.

На КАМАЗе создан специальный штаб под руководством генерального директора Сергея Когогина, который изучает возможности по локализации производства импортных компонентов.