Производители предупредили россиян о возможном дефиците яиц

Производители куриных яиц обратились за помощью к Минпромторгу России из-за «критического снижения» закупочных цен на свою продукцию. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания, состоявшегося в ведомстве 26 мая.

Согласно данным Минсельхоза РФ, к 26 мая яйца 1-й категории при оптовых закупках подешевели на 19,5% по сравнению с апрелем, а 2-й категории — на 10,9%. По оценке гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, ритейлеры по итогам тендеров закупают яйца по 36–45 рублей за десяток без учета НДС, тогда как их себестоимость сейчас в среднем равняется 49–52 рублям.

Бобылева при этом заметила, что за последний год в птицеводстве себестоимость производства выросла на 20–25% из-за подорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и других компонентов.

В свою очередь гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко констатировал, что цена яиц на электронных торгах со сроками поставки в первой половине июня уменьшилась до 27–29 рублей за десяток. По его мнению, ситуацию усугубило то, что торговые сети переоценили востребованность этой продукции перед Пасхой.

Оба собеседника издания предупредили, что долго работать себе в убыток производители яиц не смогут. Некоторые из них могут задуматься о сокращении поголовья несушек, что в итоге грозит дефицитом продукции, отметила руководитель Росптицесоюза.

Вместе с тем Минсельхоз оценил ситуацию с яйцами как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства. Ритейлеры также не сочли снижение закупочных цен на яйца критичным, отмечает издание.

Гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров подчеркнул в связи с ситуацией, что призывы властей страны к сдерживанию цен дестабилизируют обстановку и заставляют участников рынка вести себя нерационально. Ранее Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию потребовал использовать «рыночные механизмы регулирования» стоимости товаров повседневного спроса.