Производители органической продукции в Татарстане получат субсидии на 10 млн рублей

В Татарстане в этом году для производителей органической продукции и хозяйств, переходящих на такое направление работы, предусмотрено 10 млн рублей субсидий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Новое развивающееся в республике направление — производство органической продукции. После принятия федеральной нормативной базы параллельно с формированием регионального закона начали работу в этом направлении. Сегодня около 10 хозяйств приняли решение о переходе на производство данных востребованных продуктов и сырья», — рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров упомянул, что первым в Татарстане сертификат соответствия на производство органической продукции получил агропромышленный холдинг «Андрюшкино» Мамадышского района.

«Здесь нам важна не урожайность полей, а ее себестоимость, — отметил он. — По производству органической продукции хозяйства работают без удобрений, чтобы получить экологически чистый продукт. Это дорогая продукция. Но рынки сбыта есть, мы в этом проблем не видим, знаем, кому будем поставлять. В Казани тоже есть такие магазины».

Министр добавил, что с 2017 года в республике заложено более 420 га интенсивных садов. И с прошлого года начали получать продукцию с этих насаждений. «Общий прогноз закладки плодово-ягодных культур на этот год — 50 га, включая кустарниковые ягодные насаждения. Прогноз валового сбора — более 1 тыс. тонн», — заметил он.

Кроме этого, в Татарстане насчитывается 460 га земляники садовой, малины, смородины и др.