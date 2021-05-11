В Татарстане посевную кампанию планируют завершить в течение двух недель

В Татарстане посевные работы планируют завершить в течение двух недель. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«В республике посевная в текущем году проходит при благоприятных погодных условиях. Организация и качество работ на должном уровне. Повсеместно наблюдаются качественные дружные всходы зерновых и зернобобовых культур, — сказал глава Минсельхозпрода. — Посевную планируем завершить в течение двух недель. На весенне-полевые работы в этом году будет потрачено около 25 млрд рублей».

По словам Зяббарова, посевные работы в Татарстане проведены на площади 1,2 млн га, что составляет 68% от плана. В том числе яровыми зерновыми засеяно 850 тыс. га (85%), масличными культурами — 140 тыс. га (55%), сахарной свеклой — 47 тыс. га (95%).

«Высокие темпы сева у Нурлатского района — 95%, а также Тетюшского, Заинского, Ютазинского, Аксубаевского районов — свыше 85%. В ближайшие дни они полностью завершат посевные работы. В целом качество сева повсеместно неплохое. Влаги пока достаточно, семена ложатся на влажное ложе, а это уже залог дружных всходов. На посеянных площадях ведутся боронование до и после всходов, защитные мероприятия», — отметил министр.

Он подчеркнул, что обеспеченность семенами составляет 114%, или 396 тыс. тонн. Они практически полностью кондиционные. «Свыше 38% яровых зерновых культур будут засеяны оригинальными и элитными семенами. Полностью обеспечены завозными семенами кукурузы, подсолнечника, рапса и сахарной свеклы», — заметил глава Минсельхозпрода.

Зяббаров добавил, что основой получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур являются минеральные удобрения. На сегодня накоплено свыше 72 кг действующего вещества на гектар, что больше на 12 кг к прошлому году. «Заинский и Тетюшский районы накопили более 115 кг действующего вещества на гектар, Мензелинский и Сармановский около — 110 кг. В тоже время Агрызский — 32 кг, Зеленодольский — 47 кг», — продолжил спикер.

Министр также сообщил, что в этом году картофель будет посажен на площади 4 тыс. га, овощи — на 2,4 тыс. га. «Данные объемы достаточны для обеспечения поставок в торговые сети и обеспечения населения в сезонных ярмарках, — проинформировал он. — Картофель и овощи выращивают в основном специализированные хозяйства. Все площади картофеля и овощей под орошением».

Посевные площади по Татарстану в этом году составляют 2,8 млн га, что на уровне прошлого года. Зерновыми и зернобобовыми будет посеяно 1,6 млн га, техническими культурами — 348,3 тыс. га, кормовыми — 868 тыс. га.