Производитель Winston прокомментировал введение временного управления активами

Российское подразделение японской табачной компании JTI заявило об анализе ситуации после передачи его активов во временное управление. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы ознакомились с опубликованным указом Президента Российской Федерации, предусматривающим передачу активов компании во временное управление. В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам», – отметили в пресс-службе.

При этом в российском подразделении японской компании добавили, что «на данный момент дополнительных комментариев больше не будет».

Ранее сегодня Президент РФ Владимир Путин своим указом передал российские активы японской компании JTI перешли во временное управление АО «Промышленные активы».

Речь идет о 100% уставных долей в следующих фирмах: «Дж.Т.И. Донской табак» (99,9999% принадлежат ООО «Дж.Т.И Россия», 0,0001% – АО «Переславль-Табак»), «Дж.Т.И. Елец» (65,64% – JT International Holdung B.V., 18,85% – «Дж.Т.И Россия», 15,51% – ООО «Петро»); «Крес Нева» и «Петро» (все доли в двух последних принадлежат JTI Investment Sarl).

JTI, Japan Tobacco International, – это международная табачная компания со штаб-квартирой в Женеве, зарубежное подразделение японской корпорации Japan Tobacco. Концерн выпускает сигареты и табачные изделия под брендами Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, а также системы нагревания табака Ploom.

Российские фабрики компании находятся в Санкт-Петербурге («Петро»), Ростове-на-Дону («Донской табак»), Липецкой области («Елец») и Ленинградской области («Крес Нева»). Вскоре после начала специальной военной операции, 10 марта 2022 года, JTI проинформировала, что приостанавливает новые инвестиции и дополнительную маркетинговую активность в РФ.

Совсем недавно, 3 ноября, JTI объявила о решении продолжить работу в России. «наша компания приняла решение продолжить свой бизнес в России для того, чтобы не лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли», – заявил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия» Сергей Глушков (цитата по ТАСС).

Ранее, в сентябре, во временное управление оказались переданы российские активы сначала Nestle, «Ашана», FM Logistic и «Лемана ПРО», а затем и Metro.