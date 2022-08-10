Производитель световых комплексов из Севастополя расширил бизнес в Татарстане

В Татарстане началось производство алюминиевых опор освещения, световых комплексов и светодиодных светильников от компании «Лунга» на ТОСЭР «Набережные Челны». Об этом сообщил технический директор предприятия Константин Наумов.

«Мы сами из Севастополя, но в Татарстан пришли из-за выгоды в географическом плане. Дело в том, что в Челнах расположен крупнейший производитель алюминиевого проката, который может изготовить комплектующие полностью под наши нужды и разработки. Кроме того, в Челнах находится крупнейший завод по анодированию – нанесение защитно-декоративного слоя на алюминий. Оба этих фактора позволят нам сильно сэкономить на логистике», – пояснил Наумов.

Производство открылось еще 1 июня, и первая партия оборудования уже изготовлена. В первые два месяца лета компания отгрузила почти 200 осветительных комплексов, до конца сентября планирует передать заказчикам еще 665 единиц.

«В Севастополе есть аналогичное производство, которое работает с 2012 года, где мы производим такую же продукцию, но из стали. За счет финансирования того предприятия мы создаем здесь производство», – рассказал технический директор компании.

Производство обеспечивает работой 11 человек и еще 16 мест будет создано. На сегодняшний день в проект инвестировали около 36 млн рублей, к концу 2023 года вложения увеличатся еще на 27 млн рублей.

«Аналог продукции, которую мы сейчас производим, поставляла европейская компания, но благодаря договоренности с производителем профилей под наши нужды, мы можем изготовить более качественный и дешевый аналог», – заключил спикер.

Напомним, сегодня прошло заседание комиссий под председательством Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, по результатам которых татарстанские ТОСЭР пополнились пятью инвестпроектами.