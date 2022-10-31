Производитель шин Bridgestone начал поиск покупателя для своих российских активов

Японская компания Bridgestone – производитель шин – инициировала процесс поиска местного покупателя для своих российских активов, говорится в пресс-релизе компании.

Решение компания приняла на фоне «общей неопределенности». «Ожидается, что процесс поиска покупателя и заключения сделки займет несколько месяцев», – отметила корпорация.

При этом в сообщении отмечается, что компания еще в марте решила приостановить производственную деятельность в России, экспорт в страну, а также заморозить здесь новые инвестиции.

Компания Bridgestone присутствовала на рынке России с 1998 года и насчитывает более 1 тыс. сотрудников, которые работают в основном на заводе по производству шин в Ульяновске и в офисе продаж и маркетинга в Москве. Бизнес Bridgestone в России составляет менее 2% от мирового оборота компании.

Ранее сообщалось, что финская компания Nokian Tyres сообщила, что подписала соглашение о продаже своих российских предприятий «Татнефти». Ожидаемая сумма сделки – 400 млн евро.