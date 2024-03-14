Производитель Milka и Alpen Gold рассказал, что будет с поставками в Россию

Продукция Milka и Alpen Gold не будут производить ребрендинг. Шоколадки продолжат поставлять в РФ с прежним названием и в обычном режиме. Об этом заявил производитель сладостей – ООО «Мон'дэлис Русь». Причем в пресс-службе подчеркнули, что объем соответствует показателям 2023 года, пишет РИА «Новости».

Ранее в «Ленте» сообщили, что Mondelez International решил перестать поставлять магазинам сети свою продукцию по предложенным закупочным ценам.

Однако в пресс-службе «Мон'дэлис Русь» опровергли эту информацию, подчеркнув, что, если их продукция отсутствует в торговой сети, покупатель найдет их шоколадки в других магазинах.

Еще производитель добавил, что ассортимент «Ленты» и цены на прилавках в этой сети являются исключительной прерогативой самого ритейла.

Mondelez International - один из крупных производителей сладостей со штаб-квартирой в штате Иллинойс. В РФ компания «приехала» в 1994-м. Она прославилась как создатель шоколадок Alpen Gold, Milka, печенья Oreo, жевачек Dirol.