Аdidas впервые стал убыточным: 2023-й закрыт в «минус» 58 млн евро

Аdidas впервые за 32 года стал убыточным. Согласно финансовому отчету немецкого производителя одежды и обуви для спорта, убыток компании составил 58 млн евро. Отметим, что последний раз компания ушла в минус в 1992-м.

Выручка компании за прошлый год «упала» до 21,4 млрд евро (-5%). Причина снижения показателей - негативное влияние курсовой разницы, а именно более 1 млрд евро. Также на падение доходов повлиял рост себестоимости продукции, пишет РБК.

Снизились и продажи компании, поскольку Аdidas перестал сотрудничать с репером из США Канье Уэстом. Напомним, в октябре 2022-го компания приостановила продажи высокодоходной линии кроссовок бренда Yeezy, которую создали вместе с музыкантом. В мае 2023 года немецкий производитель решил не полностью убрать данный продукт, а списать небольшую часть запасов и продать значительную их часть в 2023 году. За прошлый год продажи бренда Yeezy принесли 750 млн евро выручки, из которых 300 млн евро - чистая прибыль. Полагают, что остатки Yeezy продадут по себестоимости.

Интересно, что у Аdidas снизились на 16% продажи и в Северной Америке. Причем причина падения – вышеупомянутый разрыв отношений компании с Канье Уэстом и приостановка продаж бренда Yeezy. Зато Аdidas увеличил продажи в КНР (+8%). Выросли продажи и в Латинской Америке (+22%). И там, и там компания сильно увеличила оптовые продажи, а также нарастила продажи в собственных розничных магазинах Аdidas.

Причем прогноз компании на 2024 года таков: операционная прибыль – около 500 млн евро. Это ниже, чем предполагали ранее аналитики (856 млн евро). Сама фирма ждет падения продаж в Северной Америке (-5%), а также роста продаж на 10% и более в КНР.

Согласно прогнозу Аdidas, основной бизнес должен вырасти в 2024-м, а во втором полугодии рост составит не менее 10%. Так, выручка от продаж остатков Yeezy должна составить примерно 250 млн евро. Валютные колебания еще окажут давление на выручку, предупредили в компании.