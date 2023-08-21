«Прогресс МС-22» затоплен в Тихом океане

Ракета-носитель «Союз-2.1а» и космический грузовик «Прогресс МС-22» на Земле

Фото: Роскосмос

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22», покинувший сегодня ночью Международную космическую станцию, затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщает Роскосмос.

«Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — пояснили в госкорпорации.

Космический грузовик отсоединился от служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС в 2.50 по московскому времени. В 5.58 двигательная установка «Прогресса» начала торможение, после чего он сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

«Прогресс МС-22» был запущен с космодрома Байконур 9 февраля ракетой-носителем «Союз-2.1а». Через двое суток корабль доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. С помощью его двигателей было осуществлено десять коррекций орбиты станции.

Через четыре дня к модулю «Звезда» должен пристыковаться новый космический грузовик — «Прогресс МС-24». К Международной космической станции по-прежнему присоединен и «Прогресс МС-23», прибывший 24 мая.