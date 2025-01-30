Программу татарского антиплагиата разработали в КФУ

Татарский антиплагиат – это разработка Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, поделился с «Татар-информом» директор института Радиф Замалетдинов.

«Сотрудниками Института филологии и межкультурной коммуникации, Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, впервые в нашей истории разработана программа татарского антиплагиата и созданы уникальные акцидентные шрифты татарского алфавита для использования в издательской деятельности», – рассказал собеседник «Татар-информа».

Еще в 2022 году в Институте при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, была открыта современная многофункциональная студия «Дулкын».

Здесь есть профессиональная фотостудия, имеются программы для графического дизайна, анимации и 3D-моделирования, что позволяет студентам разрабатывать реальные проекты в сферах медиа, брендинга и книгоиздания.