Программное обеспечение БИРЖИ ЦТС внесено в реестр Минцифры Татарстана

Татарстан стал ключевым регионом для внедрения биржевой модели в экономическую деятельность. Регион занимает особое место среди субъектов России, здесь сосредоточены крупные предприятия нефтехимии, металлургии, стройиндустрии и один из самых активных строительных рынков. В таких условиях вопрос прозрачного ценообразования на сырье становится критически важным. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Казанского филиала БИРЖИ ЦТС Дмитрий Золотов.

«Татарстан – передовой регион, особенно в информационных технологиях. Электронная биржа – площадка для встречи покупателей и продавцов с применением современных технологичных подходов. Наше программное обеспечение внесено в реестр Минцифры, оно полностью российское, не подвержено санкционному давлению недружественных стран, отвечает требованиям безопасности. Его разработчики находятся в Татарстане», – отметил он.

Разработка оказалась востребованной в строительной отрасли, поскольку в нашем регионе отмечается высокое потребление инертных материалов, металлоконструкций, цемента. Кроме того, здесь высокая доля госконтрактов и крупных инфраструктурных проектов. Эти факторы делают регион чувствительным к ценам на сырье.

БИРЖА ЦТС позволяет решить на строительном рынке различные проблемы. К примеру, произвольные прайсы у разных поставщиков и отсутствие единого ориентира цены, зависимость от посредников, необходимость обзванивать десятки контрагентов, высокие трудозатраты на проверку поставщиков, неодинаковый доступ предпринимателей к ресурсам.

Подробнее о проекте по внедрению биржевой торговли в экономическую деятельность региона читайте в материале «Татар-информа».