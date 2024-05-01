«Программа выполнена на максимум»: как семья из Узбекистана стала фермерами в Татарстане

Династия Аминовых из Узбекистана переехала в Чистопольский район в 2000-х

«Сначала жили в бараке, а потом построили большой дом»

Рифат Аминов родился в 1975 году в городе Чиракчи Кашкадарьинской области в Узбекистане младшим из пяти братьев и сестер в татарской семье. Старший брат-близнец Ришат обогнал его на 20 минут. С самого детства между малышами и взрослыми была крепкая связь. И когда в 2003 году старшие братья и сестра решили переехать в Татарстан, их примеру последовал и Рифат с супругой Альбиной.

«В 2008 году мы с женой и двумя детьми — Рустамом и Алсу приехали в село Александровка Чистопольского района. Это было в сентябре. Дочь пошла в третий класс, сын — в первый. Мы сами устроились на работу, тогда в деревне была ферма, другие инвесторы. Жена сначала работала в столовой, потом перешла в животноводческий комплекс», — рассказывает Рифат.

«В 2008 году мы с женой и двумя детьми — Рустамом и Алсу — приехали в село Александровка Чистопольского района»

Сначала семье дали барак в колхозе, через три года Рифат Аминов купил старенький дом и завел скотину. А в 2016 году начал строить свой большой дом. Долгожданное новоселье семья отпраздновала в 2023 году.

«Жилье получилось просторным, места хватает всем: три спальни, зал, кухня-столовая, санузел, душевая», — описывает свой дом мечты глава семейства.

Рядом 19 соток плодородной земли, которая всегда дает хороший урожай. «Картошка, морковь своя, огурцы-помидоры, зелень, фрукты», — продолжает рассказ Аминов.

Три брата и сестра также обустроились в Чистопольском районе. Близнец Ришат переехал в Александровку в 2013 году и купил здесь коттедж. Средний брат Ринат сначала жил в селе, а потом переехал в Чистополь. Там же живет и сестра Нафиса вместе с мужем. А самый старший брат Марат — военный, он в отставке, ранее был распределен в Челябинск, там и остался.

Отцу семейства Дамиру Аминову 83 года, его перевезли в Чистополь и обеспечили уход. Мамы не стало в 2003 году.

Рифат и его брат-близнец Ришат Аминов по образованию ветеринарные врачи. Оба начинали работать на ферме в Александровке сначала ветврачами

«В подчинении у Рифата Аминова более 60 человек»

При переезде из другой страны в Россию никаких барьеров не возникло — ни с местным населением, ни с трудоустройством, ни с документами, уверяет собеседник агентства.

«Везде находили общий язык, договаривались. Со всеми всегда поддерживаем хорошие отношения. И с соседями дружим, и вообще друзей много. С гражданством тоже проблем не было. Документы сдали, через год стали гражданами России», — говорит он.

Рифат Аминов заведует животноводческим комплексом в селе Александровка

Рифат и Ришат Аминовы по образованию ветеринарные врачи. Оба начинали работать на ферме в Александровке сначала ветврачами, потом — копытчиками-ортопедами. С июня 2023 года Рифат Аминов занял пост заведующего животноводческим комплексом ООО «Молко», который входит в холдинговую компанию «Чистополье».

Сегодня на ферме содержится более двух тысяч голов КРС, из них 1120 коров. Ежедневно производится свыше 22 тонн молока. Комплекс уверенно развивается. Строятся и вводятся в эксплуатацию новые помещения для содержания коров и телят, обновляется дойное стадо. Не так давно глава района Дмитрий Иванов посетил это хозяйство и ознакомился с условиями зимовки скота.

В подчинении у Рифата Аминова более 60 человек — это скотники, погонщики, механизаторы, доярки. Супруга Алсу трудится учетчицей, брат Ришат продолжает работать ветеринарным врачом-ортопедом, сын Рустам — водитель вахты.

По праздникам вся династия собирается вместе

«Самое главное в жизни — это семья»

18 февраля главе семейства Рифату Аминову исполнилось 49 лет. Он убежден, что самое главное в этой жизни не материальные блага, а семья.

«Жена и дети, я их очень люблю, для меня они всегда на первом месте, они для меня очень важны», — делится Рифат.

По праздникам вся династия собирается вместе. Любимое блюдо — плов в тандыре.

«За одним столом собирается больше ста человек! Приезжают двоюродные братья и сестры из Лениногорска, Казани, Альметьевска. И это я еще не считаю троюродных. А если, например, приглашать на свадьбу, то точно 300 гостей наберется», — улыбается собеседник «Татар-информа».

Назвать точное количество родни Рифат Аминов затрудняется

Назвать точное количество родни Аминов затрудняется. И дочка пока про жениха молчит. «Но к свадьбе мысленно готовимся», — смеется он.

У Рифата есть большое желание — побывать на малой родине, увидеть друзей, с ними он до сих пор поддерживает общение. В основном — по видеосвязи. «Они говорят – давай уже приезжай. У меня такие планы есть. Все-таки 15 лет не был в Узбекистане», — говорит он.

«Жизненная программа выполнена на максимум. Сын есть, дерево посадил, дом построил. Пусть у всех будет здоровье. Без него никуда», — пожелал напоследок читателям «Татар-информа» герой нашей истории.