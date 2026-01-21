Программа Раиса РТ «Наш двор» пополнится площадками для текбола

В ряде дворов Татарстана, которые будут благоустроены в 2026 году по программе Раиса РТ «Наш двор», установят столы для текбола. Об этом журналистам на пресс-подходе по итогам реализации программы сообщила ее куратор Арина Петрова.

«В этом году запланирована достаточно большая работа с Министерством спорта. Они вышли к нам с инициативой установки столов для текбола – это довольно новый вид спорта. Мы поддержали предложение, и теперь будем устанавливать эти столы как в новых дворах, так и во дворах прошлых лет, а также в парках, благоустроенных по другим программам. Возможно, это начало чего-то большого», – сказала Петрова.

Текбол – это молодой вид спорта на стыке футбола и настольного тенниса. Игроки перебивают друг другу футбольный мяч через изогнутый стол, не используя руки. В последние годы текбол активно развивается в Европе и набирает популярность в России.

Ранее сообщалось, что с 2020 по 2025 год в Татарстане в рамках программы Раиса РТ «Наш двор» благоустроили 5,8 тыс. дворов. Это улучшило условия жизни для порядка 1,6 млн жителей. На 2026 год запланировано благоустройство 561 двора, финансирование сохранится на уровне 10 млрд рублей.