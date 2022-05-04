Программа по поддержке российских семей охватит свыше 10 млн детей

Новая система поддержки семей в России охватит более 10 млн детей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Министр труда и социальной защиты поблагодарил главу государства за поручение о создании целостной системы поддержки семей с детьми, отметив, что финансирование этой программы составит 1,2 трлн рублей.

«В целом, когда мы посмотрим на всю систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 млн детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих определенные сложности, финансовые сложности в том числе. Общий объем расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 трлн рублей», — отметил он.

Котяков обратил внимание и на то, что родители более 5 млн детей в возрасте от восьми до 17 лет смогут получить социальные выплаты. На эти цели направят около 506 млрд рублей.

Министр также доложил российскому лидеру, что перевод всех основных мер социальной поддержки на федеральный уровень будет закончен до 2024 года.

«Для этого нам необходимо откорректировать порядка 14 федеральных законов, сформировать семь реестров банков данных», — уточнил руководитель Минтруда.

Ранее Путин заявлял, что в ближайшие годы в России необходимо создать целостную систему для поддержки семей с детьми, о чем сообщал «Татар-информ».