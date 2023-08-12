Программа капремонта школьных столовых в Татарстане завершена на 95%

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Ремонт школьных пищеблоков в Татарстане близится к завершению – на 143 объектах работы выполнены на 95%. Об этом первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов доложил на субботнем совещании в Доме Правительства.

Он уточнил, что за прошедшие две недели завершились работы на 56 объектах, передает пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, на совещании в конце июля Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил Минстрою РТ завершить ремонт школьных столовых до 15 августа для того, чтобы успеть до начала нового учебного года завезти необходимое оборудование и настроить его.