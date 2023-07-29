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Песошин поручил завершить ремонт школьных пищеблоков до 15 августа
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил завершить ремонт школьных пищеблоков до 15 августа, чтобы успеть завезти необходимое оборудование и настроить его. Об этом он сказал, резюмируя выступление заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексея Фролова на совещании в Доме Правительства РТ.
«По пищеблокам: за 2 недели показываете динамику 29%, – заметил Премьер. – Две недели назад выполнение было меньше 50%».
Представитель Минстроя пояснил, что темпы были снижены в связи с проведением у выпускников ЕГЭ, сейчас динамика работ восстанавливается. Песошин обратил внимание на то, что ремонтные работы должны быть завершены к 15 августа, чтобы успеть завести и монтировать оборудование.
«Сроки должны быть сдвинуты под это», – заключил Премьер.
В рамках программы в этом году должны быть отремонтированы 143 школьных пищеблоков, объем выполнения составляет 72%. За прошедшие две недели завершились работы на 8 объектах – в Буинском, Альметьевском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Тюлячинском районах РТ.
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