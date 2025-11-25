«Программа была беспрецедентной»: в какие дороги Татарстан вложил более 82 млрд рублей

В Татарстане впервые в этом году проведены масштабные работы по ремонту местных дорог в населенных пунктах. Эта программа получила положительные отклики у населения. Кроме того, в республике продолжилось строительство крупных объектов и ремонт дорог уже по новому национальному проекту. Подробнее – в материале «Татар-информа».





На ремонт и строительство региональных и местных автодорог в Татарстане в этом году направили 82,2 млрд рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Как только дорога в щебеночном покрытии до деревни доходит, там начинается жилищное строительство»

На ремонт и строительство региональных и местных автодорог в Татарстане в этом году направили 82,2 млрд рублей, в том числе 7,9 млрд выделено из федерального бюджета, а более 1,6 млрд – из дорожного фонда муниципалитетов, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Этот год для дорожной отрасли Татарстана тоже стал очень значимым. У нас вводились в эксплуатацию новые дороги, впервые в таком объеме реализована программа улично-дорожной сети, появляются новые подпрограммы, – рассказал он. – В бюджете на дороги всегда закладываем около 38–40 млрд рублей. И по ходу того, как складываются дела с бюджетом, в год выходим на не менее 70–80 млрд рублей».

По словам министра, программа по ремонту улично-дорожной сети в этом году стала самой значимой. На нее было направлено более 36,5 млрд рублей. Работы проведены на 757 объектах.

«Такая программа коснется без исключения всех населенных пунктов республики. Программа была беспрецедентной. И положительные отклики населения, наверное, превысили те положительные отклики, когда мы сдавали крупные федеральные или региональные дороги, потому что эта тема близка каждому жителю. Посмотрите – в каждом населенном пункте такие дороги прокладываются», – заявил он.

Фарит Ханифов: «Этот год для дорожной отрасли Татарстана тоже стал очень значимым. У нас вводились в эксплуатацию новые дороги, впервые в таком объеме реализована программа улично-дорожной сети, появляются новые подпрограммы» Фото: prav.tatarstan.ru

Кроме того, в этом году дополнительно выделен 1 млрд рублей на перевод региональных автодорог к населенным пунктам из грунтовых к переходному типу покрытия. «Это ЩПС (щебеночно-песчаная смесь). Это является основой для того, чтобы впоследствии, когда нужно будет, сразу положить на них асфальт», – пояснил глава Миндортранса.

Работы проведены на 15 объектах общей протяженностью более 37 км в 14 муниципалитетах. «Таких населенных пунктов в республике еще достаточно – около 500. Около 500 км региональных дорог у нас было на начало этой программы в грунте. Процесс пошел. Надеюсь, что эта программа будет развиваться дальше. Отрадно, что как только дорога в щебеночном покрытии до деревни доходит, там начинается активное жилищное строительство, участки восстанавливаются», – подчеркнул Ханифов.

Стоимость дорожных работ по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» составила 14,2 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работаем по приведению в нормативное состояние дорожной сети республики»

Стоимость дорожных работ по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» составила 14,2 млрд рублей. Из них половина средств выделена из федерального бюджета, рассказал глава Миндортранса.

«Работаем по приведению в нормативное состояние дорожной сети республики. Этот проект действует по всей России. В Татарстане дороги в агломерациях и дороги опорной сети России уже почти достигли тех целевых показателей, к которым мы должны прийти к 2030 году. Наша задача – не снижать этот показатель», – заявил он.

Однако, по словам Ханифова, еще предстоит большая работа по доведению до нормативного состояния региональных дорог. «В республике их почти 14 тыс. км, из них на сегодня 52% находятся в нормативном состоянии. Остальное нам надо будет подтягивать», – подчеркнул он.

Всего по нацпроекту отремонтировано более 200 км региональных и местных дорог. В частности, 15,6 км региональных автодорог, 21,8 км – в Казанской агломерации, 11,3 км – в Набережночелнинской агломерации, около 3 км – в Нижнекамской агломерации.

Более того, были построены и капитально отремонтированы искусственные сооружения, расположенные на 79 автодорогах, на 8,9 млрд рублей. Отремонтировано 23 моста общей протяженностью более 1 км, введено в эксплуатацию 16 новых объектов. «Семь объектов будут достроены в следующем году», – заметил министр.

В Татарстане строится еще одна вылетная магистраль – дублер Оренбургского тракта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане строится дублер Оренбургского тракта

В Татарстане строится еще одна вылетная магистраль – дублер Оренбургского тракта. Его строительство включает восемь этапов, сказал Ханифов.

«Этот участок дороги – целый комплекс. Рабочее название – «Лаишевский узел». Седьмой этап мы начали первым. Это как раз развязка на трассе Казань – Оренбург на Боровое Матюшино. Движение там открыли», – отметил он.

По словам министра, дальше строительство идет в сторону села Усады, где уже начались работы. «Начало Лаишевского узла мы видим на развязке М12 – это съезд на трассу Столбище – Атабаево. Там в конце 2024 года и в 2025 году силами госкомпании «Автодор» была перепроектирована развязка. Она была расширена и добавлены дополнительные съезды для того, чтобы мы могли организовать четырехполосный съезд со стороны Столбища», – уточнил он.

Ханифов добавил, что завершено проектирование второго этапа. «Экспертизу проекта получили, отторговались. Работы начаты», – подчеркнул он.

Илдар Мингазов: «Среди ключевых объектов – реконструкция участка М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Республикой Башкортостан протяженностью 96,5 км» Фото: prav.tatarstan.ru

«Разделяем потоки, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения»

В Татарстане за этот год было реконструировано и построено 107,5 км федеральных автодорог. Сейчас в республике 77,6% федеральных трасс находятся в нормативном состоянии, сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Среди ключевых объектов – реконструкция участка М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Республикой Башкортостан протяженностью 96,5 км» – подчеркнул он.

Во время реконструкции участка количество полос движения увеличено с двух до четырех, построено 11 транспортных развязок и путепроводов, возведено шесть мостов. «В результате проведенных работ, все основное направление трассы М7 теперь соответствуют IБ категории, имеет четыре или шесть полос движения», – заметил Мингазов.

Он напомнил, что в октябре запустили движение по новому направлению автодороги Казань – Оренбург – обход села Сокуры. На днях завершится капремонт участка трассы Казань – Оренбург с 43-го по 53-й километр, где проезжая часть расширена с двух до четырех полос, проинформировал начальник управления.

«А после завершения реконструкции участка с 30-го по 43-й километр автодорога от Казани до деревни Смолдеярово в Лаишевском районе станет четырехполосной. Мы разделяем потоки, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения», – добавил он.

Приоритетной, по словам Мингазова, является также программа по освещению автодорог. Уже выделено 256 млн рублей на 2026–2027 годы, чтобы обустроить освещение на остановках, пешеходных переходах, аварийно-опасных участках с высокой интенсивностью движения. Например, планируется установить светильники на трассе М7 от Казани до деревни Шали и на некоторых участках автодороги Казань – Оренбург.

Приоритетной, по словам Мингазова, является также программа по освещению автодорог Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рекордный в этом году объем дорожных работ проведен в жилых массивах города»

В Казани на ремонт дорог и благоустройство дворов в этом году выделено более 21,5 млрд рублей. В том числе свыше 1,7 млрд рублей пошло на ремонт дорог и мостов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«В рамках национального проекта выполнен ремонт 12 участков дорог общей протяженностью около 7 км. Благодаря планомерной реализации этого проекта в нормативном состоянии находится более 85% дорог Казани», – констатировал он.

Игорь Куляжев: «В рамках ремонта улично-дорожной сети выполнен ремонт 22 участков дорог на площади более 150 тыс. кв. метров» Фото: prav.tatarstan.ru

Куляжев добавил, что 3 млрд рублей было направлено на ремонт дорог в жилых массивах Казани, 6,4 млрд рублей – на ремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, более 4,2 млрд рублей – на программу «Наш двор».

«В рамках ремонта улично-дорожной сети выполнен ремонт 22 участков дорог на площади более 150 тыс. кв. метров. Что касается ремонта внутриквартальных проездов, то отремонтировано 68 участков на сумму 1 млрд рублей», – заметил он.

Куляжев подчеркнул, что рекордный в этом году объем дорожных работ проведен в жилых массивах города. По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова на ремонт было выделено 2 млрд рублей. Всего отремонтирован 91 участок в 40 поселках.

«Вместе с тем мы видим высокую потребность в ремонте дорог у жителей поселков, поэтому поселковые дороги были включены и в другие программы дорожных работ. В общей сложности удалось отремонтировать 102 улицы на сумму 3 млрд рублей, там износ дорожного покрытия составлял более 90% или же оно отсутствовало полностью. Надеемся на продолжение реализации этой программы, потому что она востребована», – заключил руководитель исполкома.