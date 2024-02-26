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Прогноз цены: сколько будет стоить отдых в Турции в 2024 году
Отдохнуть 10 дней в Турции в июне 2024 года «встанет» в 190 — 220 тыс. рублей. Эта цена за путевку на двоих в четырехзвездочном отеле при формате «все включено».
Если разместиться в пятизвездочном отеле Антальи, то придется заплатить от 250 до 300 тыс. рублей, а в отелях «пять звезд» высокого уровня — 350-360 тыс. рублей. Уровень Deluxe летом обойдется от 400 до 600 тыс. рублей. Такую статистику составили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В ассоциации подчеркнули, что многие турецкие отельеры снизили цены в евро для туристов из России на предстоящее лето. Однако стоимость тура в среднем все равно выросла на 8%. Причина – рост курса валют.
Ранее сообщалось, что Казань попала в топ популярных направлений у туристов этой зимой.
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