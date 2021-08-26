Профсоюзы РТ выступили за появление пункта об индексации зарплат в коллективных договорах

Рост зарплат на предприятиях должен компенсировать повышение цен на прилавках магазинов. Одним из действенных решений вопроса может стать закрепление пункта о ежегодной индексации зарплат в коллективных договорах с работодателями. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» в рамках проекта «12 этаж» рассказала председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичёва.

«Мы видим, что идет рост цен. А значит, должна расти и заработная плата. Напомню, что сейчас в Татарстане минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) выше, чем в среднем по России. Также мы говорим о том, что в коллективных договорах предприятий обязательным пунктом должна быть индексация зарплат», – сказала Кузьмичёва.

Она добавила, что в настоящее время профсоюзы республики вместе с работодателями уже обсуждают вопрос о повышении МРОТ на 2022 год. К этому соглашению будут обязаны присоединиться все татарстанские работодатели.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы рост зарплат компенсировал увеличение цен на прилавках магазинов.

Если предприятие отказывается устанавливать утвержденный МРОТ, оно должно предоставить экономическое обоснование такого шага. Мы периодически выявляем такие случаи вместе с Минтруда РТ и республиканской прокуратурой. После фиксации нарушения, работодателя обязывают пересчитать зарплату и выплатить недостающие деньги работникам», – отметила Елена Кузьмичёва.

