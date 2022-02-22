Профориентационный фестиваль PROинтерес в Татарстане хотят сделать ежегодным

В Татарстане хотят сделать ежегодным профориентационный фестиваль PROинтерес, который в этом году пройдет с 1 марта по 15 апреля. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«Мы обязательно очень красиво проведем наш первый фестиваль. И надеюсь, что он станет нашим традиционным мероприятием. Фестиваль PROинтерес – одно из новых направлений профориентационной работы с молодежью республики», – сказала спикер.

По словам Закировой, каждый год в апреле в образовательных организациях проводится месячник профориентационной работы со школьниками и студентами колледжей и техникумов. Работа завершается выставкой «Образование. Карьера».

«Думаю, в дальнейшем фестиваль мы будем проводить в такой же период – в апреле. Первый фестиваль покажет, насколько востребовано такое мероприятие», – отметила замминистра образования и науки.

Она добавила, что во время проведения фестиваля PROинтерес в марте для учащихся проведут интеллектуальные игры и мастер-классы в формате офлайн.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к участию в профориентационном фестивале PROинтерес приглашается молодежь в возрасте от 10 лет до 21 года.