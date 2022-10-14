КАМАЗ экипировал своих мобилизованных сотрудников на 150 тыс. рублей каждого

Фото: «Вести КАМАЗа»

Для каждого мобилизованного с Камского автозавода собрали индивидуальный мобилизационный комплект «камазовца», стоимость которого составила 150 тыс. рублей. Вещмешок с аптечкой, сухпайком и гигиеническим несессером включает в общей сложности 18 позиций, однако в набор по факту входят 44 предмета: летнее и зимнее обмундирование, каска с бронежилетом, которые «КАМАЗ» закупил у российских поставщиков, сообщает пресс-служба компании.

По оценке инструкторов сборного пункта — офицеров, каждый из которых уже побывал на Донбассе или в других горячих точках — компания закупила лучшие бронежилеты из тех, что есть на отечественном рынке.

Заместитель гендиректора компании по безопасности Сирень Галиакберов уточнил, что с «КАМАЗа» в рамках первой отправки призваны пока 35 человек. Контингент исключительно из первого разряда резервистов: это мужчины в возрасте 21–35 лет, которые отслужили в армии и морально готовы к бою. Каждому «камазовцу» от завода положена ежемесячная выплата по 50 тыс. рублей.

Призванных «камазовцев» поддержит не только компания, но и ее профсоюз — это еще по 25 тыс. рублей единоразовой помощи семье.