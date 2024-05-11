Хуснуллина предложили переназначить вице-премьером, а Файзуллина — главой Минстроя

Марат Хуснуллин и Ирек Файзуллин

Фото: duma.gov.ru

Марат Хуснуллин может сохранить свою должность в новом составе Правительства. Переназначить его на пост вице-премьера предложил Премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за <...> Маратом Хуснуллиным», — отмечается в сообщении.

Кресло министра строительства России предложено сохранить за Иреком Файзуллиным.

Ранее стало известно, что в структуре Кабмина у Мишустина будет 10 заместителей.