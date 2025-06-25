Профессор СПбГИК: «Заслуга Хасанова – в борьбе с мифотворчеством»

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Сегодня в Академии наук Татарстана проходит научный форум, приуроченный к 95-летию ее основателя Мансура Хасанова. В нем принимают участие более 100 исследователей, в том числе из иностранных государств. Какой вклад внес ученый в советскую и российскую науку, «Татар-информ» спросил у представителей научного сообщества.

«Он основатель целого регионального направления», – уверенно заявил корреспонденту «Татар-информа» доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского института культуры Петр Базанов.

По мнению профессора, на создание Института татарской энциклопедии АН РТ повлияло библиотечное образование Хасанова. В этом проявилось стремление к системности, необходимое в 1990-е годы.

«Просто у нас была такая плотина: старая советская идеология пала, нового ничего не было. Люди считали, что можно писать всё что угодно: мифы, легенды, сказки и прочее. Всё это осложнялось, к сожалению, националистическим аспектом. Единственным выходом был выход в академичность и энциклопедичность», – пояснил Базанов.

Стремление к энциклопедичности важно сохранить и сегодня, по причине всё тех же мифотворчества, фальсификации истории и подмены традиционных ценностей, уверен профессор СПбГИК.

Профессор Киргизского национального университета имени Жусупа Баласагына и иностранный член АН РТ Аниса Бикбулатова назвала Академию наук РТ «одним из важных академических очагов Российской Федерации». Более того, по мнению профессора из Кыргызстана, создание Академии повлияло на татарскую идентичность.

«Создание Академии повлияло на идентичность татарского народа, на расширение связей с татарами, живущими не только в России, но и за ее пределами», – сказала Бикбулатова.

В подтверждении этой связи она анонсировала выход энциклопедии «Татары Кыргызстана». Работа ведется совместно с ИТЭР, о чем сообщила директор Института энциклопедии Эльмира Галимова в проекте «12 этаж». Точной даты выхода книги Бикбулатова не назвала.

Сегодня научное сообщество Татарстана поддерживает связь с ближним зарубежьем. Конференцию к юбилею Хасанова также посетили представители из Казахстана и Узбекистана.

Сегодня, 25 июня, выдающемуся организатору науки Мансуру Хасанову могло бы исполниться 95 лет.