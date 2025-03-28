Профессор Миршаймер: Трамп может использовать военную помощь Украине как рычаг давления

Президент США Дональд Трамп не будет одобрять новые пакеты военной помощи Украине. Вместо этого он будет использовать вопрос поставок оружия как инструмент давления на Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Трудно представить, что Трамп снова обратится в конгресс с просьбой выделить больше оружия для Украины», – отметил эксперт.

По его мнению, Трамп может воспользоваться этим фактором, чтобы заставить Киев прекратить боевые действия. «Он скажет украинцам, что не сможет добиться одобрения помощи в конгрессе, а значит, им лучше остановиться, пока у них не закончилось оружие», – предположил Миршаймер.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике, а также представители военно-морских и военно-воздушных сил.