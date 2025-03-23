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Политика 23 марта 2025 20:21

Переговоры США и Украины в Эр-Рияде завершились

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Раунд переговоров украинской делегации с США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился, сообщает РИА Новости.

Заместитель главы офиса Президента Украины Павел Палиса отказался раскрывать детали переговоров в беседе с агентством. Он лишь отметил, что украинская делегация не планирует встречаться с российской стороной в Эр-Рияде.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что переговорщики сосредоточатся на решении ряда сложных технических вопросов. В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике, а также представители военно-морских и военно-воздушных сил.

#Украина #переговоры #украина и сша
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