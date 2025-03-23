Переговоры США и Украины в Эр-Рияде завершились

Раунд переговоров украинской делегации с США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился, сообщает РИА Новости.

Заместитель главы офиса Президента Украины Павел Палиса отказался раскрывать детали переговоров в беседе с агентством. Он лишь отметил, что украинская делегация не планирует встречаться с российской стороной в Эр-Рияде.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что переговорщики сосредоточатся на решении ряда сложных технических вопросов. В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике, а также представители военно-морских и военно-воздушных сил.