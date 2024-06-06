Профессор Кох объяснил причины высокой инфляции

Высокие государственные расходы и закредитованность россиян – одни из причин высокой инфляции в стране, сообщил «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

«В первую очередь на уровень инфляции влияют высокие государственные расходы. Государство осуществляет большие закупки, достаточно большие выплаты разным категориям граждан. Соответственно, дополнительные деньги поступают в экономику, но товарная масса от этого не увеличивается. Поэтому экономика реагирует на увеличение потребительского спроса повышением цен», – сказал профессор.

Еще на уровень инфляции влияют ожидания самих россиян, которые не ждут снижения цен и готовы покупать все что угодно по любым ценам.

«Объем кредитования продолжает расти, несмотря на высокие процентные ставки, что тоже способствует поддержанию высоких темпов инфляции», – добавил Игорь Кох.

Подробнее о том, что мешает ЦБ опустить ключевую ставку и что подстегивает инфляцию к росту — в материале «Татар-информа».