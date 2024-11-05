Профессор Кошкин: Выборная кампания в США перекочует в Конгресс

Исход выборов в США, возможно, придется решать Конгрессу. Такое мнение выразил профессор, доктор политических наук Андрей Кошкин.

Сегодня в США пройдут президентские выборы. За пост главы государства поборются кандидат-республиканец Дональд Трамп и претендент от демократов Камала Харрис.

«Как ни были бы разложены векторы политических сил, вполне возможно, что выборная кампания перекочует в Конгресс, и именно там будут решаться принципиальные вопросы, связанные с итогами выборов. Я не вижу спокойного конца, где бы власть была передана, и американское общество объединилось», – сказал Кошкин «Татар-информу».

По его словам, в настоящее трудно предсказать, кто одержит победу, поскольку оба кандидата имеют равные шансы.

«Если есть преимущества, о которых заявляют или республиканцы, или демократы, то они не превосходят погрешность, равную 3 процентам», – добавил политолог.