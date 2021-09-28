Профессор КГМУ назвала показатели давления, при которых необходимо обращаться к врачу

Высокое артериальное давление должно становиться причиной для обращения к специалисту. Критические показатели на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала профессор кафедры профилактической медицины и экологии человека КГМУ Ольга Радченко.

«Критическими величинами является 140 на 90», — отметила специалист.

Такое давление и значения выше этого свидетельствуют о гипертонической болезни. Если такие показатели были замечены, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Если произошел разовый скачок давления, то необходимо продолжить следить за артериальным давлением.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, какими болезнями сердца и сосудов чаще всего страдают татарстанцы.