Профессор КГМУ назвала показатели давления, при которых необходимо обращаться к врачу
Высокое артериальное давление должно становиться причиной для обращения к специалисту. Критические показатели на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала профессор кафедры профилактической медицины и экологии человека КГМУ Ольга Радченко.
«Критическими величинами является 140 на 90», — отметила специалист.
Такое давление и значения выше этого свидетельствуют о гипертонической болезни. Если такие показатели были замечены, следует незамедлительно обратиться к врачу.
Если произошел разовый скачок давления, то необходимо продолжить следить за артериальным давлением.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, какими болезнями сердца и сосудов чаще всего страдают татарстанцы.