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Ру Тат
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28 сентября 2021  15:38
Эвелина Киселёва

Профессор КГМУ назвала показатели давления, при которых необходимо обращаться к врачу

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Высокое артериальное давление должно становиться причиной для обращения к специалисту. Критические показатели на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала профессор кафедры профилактической медицины и экологии человека КГМУ Ольга Радченко.

«Критическими величинами является 140 на 90», — отметила специалист.

Такое давление и значения выше этого свидетельствуют о гипертонической болезни. Если такие показатели были замечены, следует незамедлительно обратиться к врачу.  

Если произошел разовый скачок давления, то необходимо продолжить следить за артериальным давлением.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, какими болезнями сердца и сосудов чаще всего страдают татарстанцы.

#гипертония #артериальное давление
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