Кардиолог рассказал, какими болезнями сердца и сосудов чаще всего страдают татарстанцы

Заболевания сердечно-сосудистой системы, которыми чаще всего страдают татарстанцы, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвал главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа Альберт Галявич.

«Номер один — высокое артериальное давление — гипертоническая болезнь, примерно треть населения имеет высокое артериальное давление, часть из них об этом не знает», — заявил спикер.

По словам врача, в Татарстане около 300 тыс. человек зарегистрированы как больные гипертонией, еще 700 тыс. жителей об этом не знают. Альберт Галявич высказал мнение, что это число вырастет из-за Covid-19.

«Вторая патология — это, конечно, стенокардия, то есть это боль в грудной клетке при физической нагрузке, которая может вылиться в инфаркт миокарда», — добавил кардиолог.

И третья группа больных по распространенности заболевания — это татарстанцы с острыми состояниями: инфаркт миокарда, мозговой инсульт. По данным кардиолога, в год госпитализируются примерно 15 тыс. человек с острой болью в грудной клетке, столько же пациентов обращаются в больницу с инсультом.