Профессор КГЭУ посчитала, сколько молоди стерляди нужно выпускать ежегодно в реки

Чтобы вывести стерлядь из Красной книги Татарстана, нужно выпускать в реки и водоемы республики более 8 млн мальков в год. Об этом «Татар-информу» сообщила заведующий кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Казанского государственного энергетического университета, доктор биологических наук, профессор Марина Калайда.

«Меня попросили посчитать, какое количество нужно выпускать стерляди, чтобы ее можно было вывести из Красной книги РТ. Оказалось, что надо ежегодно выпускать трехграммовую стерлядь в количестве более 8,6 млн экземпляров. Тогда через десять лет сможем начать ее ловить, потому что мы выпускаем мальков, а ловим половозрелую особь. Стерлядь в естественных условиях созревает достаточно долго – около 10 лет», – сказала она.

Спикер пояснила, что того количества выпусков, которые сейчас ведутся в регионе, недостаточно для выведения стерляди из охраняемых видов, но достаточно для пополнения маточного поголовья в природе.

Подробности о том, как природоохранные акции меняют видовой состав рыбы, в каких районах стало больше краснокнижной стерляди и когда ее, наконец, разрешат ловить рыбакам, читайте в материале «Татар-информа».