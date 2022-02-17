Профессор КГЭУ объяснила причины заморов рыбы в водоемах зимой

Зимние заморные явления на реках и водоемах для природных экосистем обычное явление, происходят они по нескольким причинам, рассказала доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Казанского государственного энергетического университета Марина Калайда.

«Такие явления могут быть связаны с попаданием грунтовых, артезианских вод, которые несут в себе двухвалентное железо. Железо переходит в трехвалентную форму, происходят процессы окисления и в этом случае может наступить замор. Это касается прудовых или озерных хозяйств», – объяснила она.

Кроме того, в зимнюю пору гибнет рыба из-за попадания в водоемы большого количества органических веществ. Это случается при сбросе загрязненных вод. Речь идет о серьезном экологическом нарушении или чрезвычайном событии, к примеру, крупной аварии.

Осенью на водохранилищах Татарстана уровни воды были низкими. Реки покрылись льдом, а рыба ушла на глубину. Зимой выпал обильный снег. Профессор КГЭУ опасается, что в связи с предстоящими паводками в водохранилищах могут сбросить воду и тогда появятся участки с малым содержанием кислорода.

«При сработке вода уходит с мелководных участков, которые отделяются от основного водоема. В этих заливных участках находится большое количество рыбы, которая там зимовала – карповые и щуки. На таких отчлененных участках заканчивается водный обмен, кислородный режим резко ухудшается, наблюдаются заморы. Это касается Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Мы такие явления несколько лет назад наблюдали в районе Займища. Они обычно происходят при сбросе воды ближе к весне, в феврале – марте», – объяснила Калайда.

Она добавила, что в целом толщина снега и льда на водоемах на рыбе никак не сказывается. Содержание кислорода в воде определяется ее температурным режимом. Распределение кислорода по слоям определяется проточностью и движением воды. Когда идут обменные процессы, он распределяется более равномерно.