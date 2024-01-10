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Экономика 10 января 2024 18:16

Профессор КФУ: Рост ключевой ставки заставил людей нести деньги в банки

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Профессор КФУ: Рост ключевой ставки заставил людей нести деньги в банки
Игорь Кох
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Быстрое повышение ключевой ставки привело к тому, что россияне заинтересовались банковскими вкладами как инструментом для сбережения средств и «понесли свои деньги в банки». Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал профессор Казанского федерального университета Игорь Кох.

«Люди понесли всё, что есть, в банки на срочные вклады. В начале года ключевая ставка была 7,5%, и это воспринималось как откровенно низкая компенсация за использование денег. А к ноябрю ставка выросла до 15%. 16% тогда еще не было, но этого уже было достаточно, чтоб люди пошли в банк», — пояснил экономист.

В декабре 2023 года ключевая ставка Центробанка увеличилась до 16%, что привело к рекордным показателям по вкладам в российских банках. Подробнее о том, как долго будут сохраняться высокие процентные ставки по депозитам, читайте в материале «Удавка для инфляции и психологический фактор: упадут ли ставки по вкладам в России».

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#эксперты #экономика #ключевая ставка #вклады
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