Удавка для инфляции и психологический фактор: упадут ли ставки по вкладам в России

Быстрый рост ключевой ставки в 2023 году повлек за собой рекордные цифры по вкладам россиян в банках

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Резкое повышение ключевой ставки заставило людей обратить внимание на банковские вклады

Быстрый рост ключевой ставки в 2023 году на 8,5 процентных пункта до 16% в декабре повлек за собой рекордные цифры по вкладам россиян в банках. По данным Центробанка РФ, только за январь – ноябрь 2023 года депозиты выросли на 5,2 трлн рублей и достигли рекордных 28 трлн. Это максимальная отметка за все время, которое Банк России публикует подобную статистику.

Понятно, что максимальный рост вкладов происходит под Новый год, когда жители страны получают разнообразные премии от работодателей. Однако здесь речь идет о рекордном росте именно в течение года. Поэтому эксперты склонны считать, что главная причина в росте ключевой ставке.

«Достаточно резкое повышение ключевой ставки заставило людей все-таки обратить внимание на банковские вклады как на инструмент сбережения. Люди понесли все, что есть, в банки на срочные вклады. В начале года ключевая ставка была 7,5% и это воспринималось как откровенно низкая компенсация за использование денег. А к ноябрю ставка выросла до 15%. 16% тогда еще не было, но этого уже было достаточно, чтоб люди пошли в банк», – заявил «Татар-информу» профессор КФУ Игорь Кох.

«Основная причина – рост доходов населения, во-первых, за счет роста зарплат из-за дефицита рабочей силы. Во-вторых, рост доходов населения был связан с социальными выплатами в связи с СВО» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Доходы населения и СВО: что еще повлияло на привлекательность депозитов

Однако не все эксперты считают, что главная причина в ключевой ставке. По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, рост ключевой ставки лишь «разогрел» рынок вкладов, но не был главной причиной шквального роста рынка депозитов.

«Основная причина – рост доходов населения, во-первых, за счет роста зарплат из-за дефицита рабочей силы. Во-вторых, рост доходов населения был связан с социальными выплатами в связи с СВО», – сказал эксперт журналисту «Татар-информа».

По его словам, статистика опровергает прямую связь ключевой ставки с процентами по вкладам.

«Действительно, после относительно длительного периода, когда ключевая ставка оставалась на уровне 7,5%, решение повысить ставку было принято 21 июля. За август рублевые вклады выросли на 1,2%, за сентябрь – на 1,3%, за октябрь – на 1,8%, за ноябрь – на 2,3%. Между тем за июнь они выросли на 2,6%, равно как и за февраль. За апрель – на 2,4%», – говорит Осадчий.

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков во второй декаде декабря достигла 14,5% Фото: © «Татар-информ»

Как выросла процентная ставка по вкладам за год

Тем временем, по данным индекса ставок банковских вкладов по версии Frankrg – FRG100, доходность депозитов в годовом выражении выросла с 6,6% до нынешних 11,1%. Но это средний показатель. Как сообщили «Татар-информу» в «Финам», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков во второй декаде декабря достигла 14,5%, увеличившись на 0,5 п.п. с уровня первой декады месяца. Для сравнения: в начале 2023 года средняя максимальная ставка равнялась 8,1%. А максимальные ставки по вкладам «прямо сейчас» предлагаются на уровне 17% годовых.

«Как правило, средняя ставка по вкладам не превышает ключевой ставки ЦБ. Поэтому выше 16% она в среднем не прыгнет. Понятно, что какие-то отдельные предложения могут быть от банков, и 16,5% и 17% могут быть, но в целом ставки останутся в рамках ключевой, не более», – комментирует ситуацию Кох.

На самом деле предсказать цифры легко. По словам экспертов, привлекательность вкладов тотчас упадет, когда ЦБ начнет возвращать ключевую ставку на исходные величины. Некая инерция сохранится лишь для действующих вкладов, выданных под высокие проценты. Банки не будут их прерывать даже в случае падения ключевой ставки.

«Банки не будут держать высокие ставки по вкладам при падении ключевой. Ставки по вкладам поменяют гораздо быстрее, чем при повышении ключевой ставки. А инерция будет связана только в том, что действующие вклады при высоких ставках никто закрывать не будет, поэтому отток денег из банков будет происходить только по мере того, как будут заканчиваться вклады с высокими ставками. То есть это будет происходить не сразу, а в течение нескольких месяцев как минимум», – считает Кох.

«Достаточно резкое повышение ключевой ставки заставило людей все-таки обратить внимание на банковские вклады, как на инструмент сбережения» Фото: © «Татар-информ»

Санкции Запада и психологический фактор

Помимо чисто «бизнесовых» объяснений роста привлекательности депозитов в России, есть и другие аспекты.

Дело в том, что вклад – самый простой и понятный банковский продукт для населения. Он дает гарантированный доход, защищен государством в пределах 1,4 млн рублей, а высокая процентная ставка добавляет россиянам мотивации нести деньги в банки.

Есть и психологический фактор. В 2022 году ключевая ставка была и выше – достигала 20%, но россияне не спешили нести свои деньги в банки из-за высокой тревожности на фоне санкционной эскалации США и ЕС в адрес нашей страны. Однако финансовая система России показала устойчивость не только на фоне многолетних санкций Запада, но и в условиях СВО.

Как итог – доверие людей к банковской системе России вернулось. И при меньшей ключевой ставке страна бьет собственные исторические рекорды по объемам размещения средств населения на банковских вкладах.

«Если эти деньги не идут на покупку товаров, а идут в банки, то естественно, они не работают на инфляцию, потому что находятся на вкладах в банках» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рост вкладов «душит» инфляцию в России

Текущая ситуация на рынке депозитов также помогает обуздать инфляционные риски. Те деньги, которые скапливаются в банках, понижают покупательную способность население «в моменте», охлаждая спрос и вынуждая производителей сокращать свои аппетиты по повышению цен. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если свободные средства идут на потребительский рынок, тем больше они могут быть направлены на покупку товаров, особенно это было видно в предновогодний период. Естественно, это подогревало рост цен и стимулировало инфляцию. Если эти деньги не идут на покупку товаров, а идут в банки, то естественно, они не работают на инфляцию, потому что находятся на вкладах в банках», – поясняет собеседник издания.

Как долго продлится эпоха высокой ключевой ставки и, соответственно, благоприятных для россиян процентных ставок по кредитам? Около полугода.

«Все понимают, что эта история долго не продлится, и банки об этом говорят и устанавливают высокие ставки по вкладам только на краткосрочный период. Не более полугода. И очевидно, что это не долгая история, и тем, кто имеет возможность сформировать вклад, я бы посоветовал побыстрее это сделать. Тем более что курс иностранной валюты начал снижаться. Центральный Банк России держит ситуацию под контролем и дефицит бюджета не очень большой, инфляция скоро начнет снижаться, следом ключевая ставка, а значит, и проценты по вкладам. Я думаю, что уже через пару месяцев, в марте банки начнут снижать проценты по вкладам», – продолжает Аксаков.

Многие эксперты полагают, что регулятор уже установил в России пиковое значение ключевой ставки Фото: cbr.ru

«Я уверен, что ЦБ не ориентируется на президентские выборы»

Ранее некоторые эксперты связывали удержание высокой ключевой ставки с выборами Президента России. Мол, после выборов ЦБ отпустит инфляцию и курс доллара в свободное плавание. Но так думают не все.

«Я думаю, что ЦБ не ориентируется на выборы, вернее, я в этом уверен. ЦБ ориентируется на реальную экономическую ситуацию. Он увидел, что инфляция растет и чтобы перебить инфляцию и повысил ключевую ставку, не думая о выборах. Он абсолютно профессионально поступает», – продолжает Аксаков.

Кроме того, многие эксперты полагают, что регулятор уже установил в России пиковое значение ключевой ставки. Таким мнением с «Татар-информом» поделился эксперт ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«В то же время скорого начала смягчения монетарной политики я бы не ожидал, поскольку регулятор заявлял, что прежде он должен будет убедиться в формировании устойчивой тенденции к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий. Так что ключевая ставка, видимо, в ближайшие несколько месяцев будет оставаться на текущем уровне. Соответственно, и каких-то существенных изменений депозитных ставок я бы не ждал. Полагаю, в ближайшие несколько месяцев средняя ставка по вкладам будет колебаться в районе 14-15%», – прогнозирует эксперт.

Эпоха высокой ключевой ставки и, соответственно, благоприятных для россиян процентных ставок по кредитам продлится около полугода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рост ключевой ставки и рынка депозитов – палка о двух концах

Так или иначе, высокая ключевая ставка и большие доходы по вкладам – палка о двух концах. Как известно, становятся невыгодными кредиты, что негативно сказывается на возможностях бизнеса «занимать деньги» у банков на развитие.

К сожалению, в «вилке» вклады – кредиты всегда есть проигравший и баланс невозможен в принципе. Такого мнения придерживаются большинство экспертов.

«Ставки по кредитам никогда не будут ниже ставок по депозитам. А так, естественно, что повышение ставок по кредитам делает привлекательнее ставки по депозитам и наоборот. Снижение ставок приведет к повышению привлекательности кредитов и снижению привлекательности депозитов. И то, и другое не может быть одновременно», – считает Кох.