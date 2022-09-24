Профессор КФУ рассказала татарстанцам о пользе зависимости от смартфонов

Зависимость от смартфонов и бесконечного потребления новой информации объясняется эволюционным развитием человека, заявила кандидат психологических наук, профессор КФУ Юлия Андреева. Мозг в моменты «скроллинга» ленты работает в режиме познания и хранения информации, подчеркнула она в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Бесконечный просмотр ленты и видео похож на состояние творческого потока и может быть полезен, уверена профессор. «Это можно сравнить с посещением выставки или театра, просмотром фильма. В это время наш мозг занимается своим делом. Он может вспоминать какую-то информацию, решать важную для себя проблему», – добавила она.

Если человек обнаружил, что у него зависимость от смартфона, который он не может выпустить из рук, то ему следует обращаться к психологу или психотерапевту, подсказала Андреева. При этом решить проблему можно и самостоятельно, считает она. «Когда ты понимаешь ее, она уже решается наполовину. Когда ты понимаешь, как ты получаешь информацию (что из сетей и информационных точек тебе полезно), ты можешь этим управлять. Зависимость перестает быть зависимостью, когда она становится управляемой», – отметила спикер.

Напомним, ранее она поспорила с известным нейробиологом Татьяной Черниговской в том, что современные люди глупеют.