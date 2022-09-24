Казанский профессор поспорила с известным нейробиологом Черниговской о глупости

Современный человек не поглупел, а лишь изменился в новых условиях, убеждена кандидат психологических наук, профессор КФУ Юлия Андреева. Так она опровергла слова известного ученого-нейробиолога Татьяны Черниговской о том, что люди становятся со временем глупее.

«Я очень уважаю профессора Черниговскую, не первый год слушаю ее лекции, но не со всеми ее выводами бываю согласна. Например, могу поспорить относительно того, что люди поглупели. Считаю, это не так. Человек меняется вслед за изменениями среды. Новое поколение живет на более высоких скоростях восприятия информации, в ситуации многозадачности, нелинейности», – сказала Андреева в интервью телеканалу «Татарстан 24».

По ее мнению, человеку необходимо время, чтобы адаптироваться к переменам и освоиться в новой ситуации. Он подчеркнула, что сила людей заключается в эмоциональном интеллекте. «Это единственное, в чем не может догнать человека искусственный интеллект. Это как раз точка нашего преимущества. В этом наша сила. Человек умеет переживать сложные потрясения, раскрывать новый потенциал в себе», – сказала она.