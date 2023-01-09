Профессор КФУ рассказал, придут ли в Казань крещенские морозы

Рождественские холода постепенно начнут отступать с середины недели. Ближе к выходным среднесуточная температура в городе приблизится к климатической норме. Стоит ли ожидать очередную волну морозов на следующей неделе, «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Январь – самый холодный месяц в году, рождественские морозы в этом году оправдались. Небольшое повышение температуры начнется со среды, скажется влияние циклона, который придет с Северной Атлантики. Тепла не будет, но среднесуточная температура в Казани начнет постепенно приближаться к климатической норме», – сказал он.

Спикер отметил, что в этом году жителям Казани не стоит особо ждать крещенских морозов (устанавливаются на непродолжительный период во время празднования Крещения Господня, 19 января).

«Зарекаться ни от чего нельзя, но, скорее всего, крещенских морозов в Казани не будет, если на нас будет работать Атлантика», – заключил ученый КФУ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экстремальные холода, наблюдаемые в Татарстане, стали следствием арктического вторжения. Среднесуточная температура в Казани сейчас ниже нормы на 18-19 градусов. Однако ситуация начнет постепенно меняться со среды, 11 января. К концу недели среднесуточные температуры в городе приблизятся к климатической норме.