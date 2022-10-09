Профессор КФУ рассказал, когда в Казань придет «старое бабье лето»

Бабье лето так и не пришло в Казань в сентябре, но оно еще может случиться этой осенью. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Молодое бабье лето в сентябре практически не состоялось. Можно надеяться на старое бабье лето, оно бывает иногда в октябре, но для этого нужна сухая антициклональная погода, чтобы температура в дневные часы поднималась до 15 градусов, а в ночные часы не опускалась ниже 5–7 градусов», — пояснил исследователь.

В первый месяц осени выдалась пара теплых солнечных дней, но это было не бабье лето, добавил собеседник «Татар-информа».

«Для бабьего лета нужно, чтобы антициклон стоял хотя бы неделю. Действительно, в сентябре были теплые дни, но это было кратковременным событием. Бывало, что бабье лето длилось целый месяц. Сейчас мы ждем золотую осень. Листва желтеет, и если солнышко даст прогрев на несколько дней, то появится кратковременное бабье лето, на это можно рассчитывать», — уточнил Переведенцев.

Подробнее о погоде в предстоящие недели, о том, когда выпадет снег, а также о том, каким выдастся декабрь, можно в материале «Татар-информа».