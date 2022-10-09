Молодое бабье лето не пришло, ждем старое: ученый КФУ дал прогноз погоды на осень и зиму

Почему в сентябре в столице Татарстана было холодно и дождливо, а в октябре температура поднялась выше климатической нормы, «Татар-информу» объяснил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Юрий Переведенцев: «Погода была неустойчивой с самого начала осени, шли дожди. Мы находимся под влиянием Атлантики, у нас получилась такая атлантическая осень» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Под влиянием циклона с Атлантики»

Из-за влияния циклона с Атлантики в ближайшие дни температура в столице Татарстана будет выше климатической нормы на 2-3 градуса. Такая теплая погода сохранится на протяжении всей декады.

«Мы находимся под влиянием обширного циклона, который пришел к нам с Атлантики, на его восточной периферии, под влиянием атмосферных фронтов и южных потоков. Поэтому выпадают осадки. В то же время температурный фон достаточно высокий для этого времени года. Сейчас среднесуточная температура должна быть на уровне 6-7 градусов, а фактически она на 3 градуса выше нормы», – сказал Юрий Переведенцев.

Спикер отметил, что характер погоды в Казани достаточно неустойчивый. Особенно тепло будет в ближайшую пентаду, когда среднесуточная температура будет выше нормы на 4 градуса, но при этом возможны осадки.

«Погода была неустойчивой с самого начала осени, шли дожди. Циклоны продолжают приходить и в октябре, но это неплохо. Было бы хуже, если у нас было бы, как в Сибири. Там арктический заток, пошел снег и ударили морозы. А мы находимся под влиянием Атлантики, у нас получилась такая атлантическая осень», – добавил профессор КФУ.

«Молодое бабье лето в сентябре практически не состоялось. Можно надеяться на старое бабье лето, оно бывает иногда в октябре, но для этого нужна сухая антициклональная погода» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Бабье лето сыграло в прятки

В сентябре на столицу Татарстана обрушилась двухмесячная норма осадков – около 80 мм, а температурный фон был чуть ниже климатической нормы. В отличие от предыдущих лет первый месяц осени в 2022 году выдался достаточно прохладным.

«Если вспомнить август, то он в Казани был сухим и жарким. Ситуация изменилась в сентябре, когда пришел циклон с Северной Атлантики. Но нам повезло, ведь в нашем регионе не было опасных явлений. Если взять Московский регион, Тверскую область, Воронеж, то их заливало дождями, были сильные ветра, срывало крыши», – пояснил Переведенцев.

По привычке люди ждали в сентябре бабье лето, но оно подвело.

«Молодое бабье лето в сентябре практически не состоялось. Можно надеяться на старое бабье лето, оно бывает иногда в октябре, но для этого нужна сухая антициклональная погода, чтобы температура в дневные часы поднималась до 15 градусов, а в ночные часы опускалась не ниже 5-7 градусов», – отметил профессор КФУ.

В первый месяц осени все же выдалась пара теплых солнечных дней, но это было не бабье лето, считает собеседник «Татар-информа».

«Для бабьего лета нужно, чтобы антициклон стоял хотя бы неделю. Действительно, в сентябре были теплые дни, но это было кратковременным событием. Бывало, что бабье лето длилось целый месяц. Сейчас мы ждем золотую осень. Листва желтеет, если солнышко даст прогрев на несколько дней, то появится кратковременное бабье лето, на это можно рассчитывать», – пояснил он.

Эксперт КФУ отметил, что сейчас среднесуточный температурный фон в городе составляет порядка 7 градусов, а в конце октября столбик термометра опустится до нулевой отметки, далее придет ноябрь – месяц с отрицательными температурами. Если бабье лето состоится, то оно будет в середине октября. Если антициклон будет устойчивым, то теплая погода может держаться неделю и больше, но все зависит от барического поля.

«По данным метеостанции «Казань-университет», в октябре в Казани среднемесячная температура должна быть на уровне 4,2 градуса, а осадки – на уровне 50 мм Фото: kpfu.ru

Декабрь будет холодным

Гидромет России опубликовал прогноз на начавшийся отопительный период. Из него следует, что температура в октябре – марте в нашем регионе будет в пределах климатической нормы за исключением декабря. Декабрь ожидается холодным.

«По данным метеостанции „Казань-университет“, в октябре в Казани среднемесячная температура должна быть на уровне 4,2 градуса, а осадки – на уровне 50 мм. За первую неделю на город уже обрушилась треть месячной нормы осадков», – сообщил Юрий Переведенцев.

Метеостанция КФУ находится в центре города, где обычно всегда теплее, чем на окраинах. По данным метеостанции «Казань-Опорная», находящейся в Приволжском районе, среднемесячная норма температуры в октябре составляет 5,3 градуса, а количество осадков – 53 мм.

В ноябре среднемесячная температура в нашем городе составляет -2,5 градуса, а норма осадков – 45 мм. В декабре среднемесячная температура составляет -7,9 градуса, а количество осадков – 50 мм. В январе среднемесячная температура бывает на уровне -10 градусов, а осадки выпадают в районе 46 мм, в феврале аналогичные показатели составляют 9,7 градуса со знаком минус и 37 мм, а в марте -3,3 градуса и 38 мм соответственно. При этом за основу расчетов взят усредненный период за 1991-2020 годы.

«Обычно зима не устанавливается сразу. Некоторое время среднесуточные температуры то опускаются ниже нуля градусов, то поднимаются выше. Снег то появляется, то тает» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Снежный покров появляется в конце октября

Зима в нашем регионе наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов в сторону понижения. Обычно это происходит в Казани в период с 30 октября по 2 ноября. Снежный покров появляется в городе с 27 октября по 1 ноября.

«Обычно зима не устанавливается сразу. Некоторое время среднесуточные температуры то опускаются ниже нуля градусов, то поднимаются выше. Снег то появляется, то тает», – пояснил Переведенцев.

Этот неустойчивый период климатологи называют предзимьем, он длится в среднем около трех недель. С момента перехода среднесуточной температуры воздуха через -5 градусов, а это происходит примерно в 19-22-х числах ноября, и образования устойчивого снежного покрова (18-19 ноября) начинается устойчивая зима. Какой же она будет?

«Обычной – с морозами и снегопадами, волнами тепла и холода», – считает Переведенцев.

При этом ученый отметил тенденцию роста температур в зимний период на протяжении последних лет. Особенно это бывает заметно в январе.

«Температурный фон сейчас поднимается примерно чуть ли не на один градус за десять лет. Это очень высокий темп, такова скорость потепления. Однако год на год не приходится», – заметил спикер.

Понижения температуры зимой зачастую бывают связаны с арктическими вторжениями. Однако если на нас будет действовать Атлантика, то зима будет теплой и дождливой.